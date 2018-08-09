UBS ожидает дивиденды «Роснефти» за 2018 год на уровне 34 рублей на акцию 

Аналитики швейцарского UBS ожидают, что по итогам 2018 года дивиденды «Роснефти» составят 34 рубля на акцию, что подразумевает дивидендную доходность на уровне 8% по сравнению со средним значением у конкурентов на уровне 6%, следует из материалов банка.
Отмечается, что результаты «Роснефти» за второй квартал оказались выше консенсус-прогноза на фоне сильного сегмента Upstream в результате роста добычи. Также рынок позитивно встретил СД программу компании по обратному выкупу акций (buyback).
«Мы повысили прогноз по EBITDA в 2018 году на 3% на фоне сильных результатов второго квартала, в том числе за счет показателей сегмента Upstream», — добавили в UBS.
Позитивную оценку квартальным результатам «Роснефти» дали и аналитики других банков. В Citi ожидают, что при такой дивидендной доходности инвесторская база компании полностью обновится.
«Если к этому добавить планы по обратному выкупу акций в размере до 30% от free-float, то короткие позиции в бумагах Роснефти становятся чрезмерно непривлекательными», — отмечается в обзоре Citi.
По оценкам специалистов Merrill Lynch, сильные результаты за второй квартал 2018 года в совокупности с buyback сделают дивидендную доходность «Роснефти» одной из самых высоких среди анализируемых банком компаний, достигнув отметки в 7%.
«Нам по-прежнему нравятся акции Роснефти за рекордный свободный денежный поток (доходность 21%) и привлекательные дивиденды (доходность 7%) в 2018 году на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры, новую приверженность Компании к снижению долговой нагрузки с фокусом на органический рост, а также за дополнительные выплаты акционерам в виде программы обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд», — считают в Merrill Lynch.
В банке также добавили, что российская нефтяная компания торгуется с большим дисконтом к международным аналогам — около 60% по мультипликатору 2019 P/E и около 35% по EV/DACF.
Ранее «Роснефть» отчиталась об увеличении чистой прибыли компании по МСФО по итогам I полугодия 2018 года в 4,1 раза в годовом выражении — до 309 млрд руб.
6 августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы выкупа акций, в рамках которой планируется выкупить не более 340 млн акций компании на сумму до $2 млрд Реализация программы buyback будет осуществляться с даты одобрения программы советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Акции, приобретенные в рамках программы buyback, будут находиться на балансе группы «Роснефть». Ранее компания пояснила, что данная программа будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.