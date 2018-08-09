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UBS ожидает дивиденды «Роснефти» за 2018 год на уровне 34 рублей на акцию
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UBS ожидает дивиденды «Роснефти» за 2018 год на уровне 34 рублей на акцию 

Rambler News Service 1 час назад
Аналитики швейцарского UBS ожидают, что по итогам 2018 года дивиденды «Роснефти» составят 34 рубля на акцию, что подразумевает дивидендную доходность на уровне 8% по сравнению со средним значением у конкурентов на уровне 6%, следует из материалов банка.
Отмечается, что результаты «Роснефти» за второй квартал оказались выше консенсус-прогноза на фоне сильного сегмента Upstream в результате роста добычи. Также рынок позитивно встретил СД программу компании по обратному выкупу акций (buyback).
«Мы повысили прогноз по EBITDA в 2018 году на 3% на фоне сильных результатов второго квартала, в том числе за счет показателей сегмента Upstream», — добавили в UBS.
Позитивную оценку квартальным результатам «Роснефти» дали и аналитики других банков. В Citi ожидают, что при такой дивидендной доходности инвесторская база компании полностью обновится.
«Если к этому добавить планы по обратному выкупу акций в размере до 30% от free-float, то короткие позиции в бумагах Роснефти становятся чрезмерно непривлекательными», — отмечается в обзоре Citi.
По оценкам специалистов Merrill Lynch, сильные результаты за второй квартал 2018 года в совокупности с buyback сделают дивидендную доходность «Роснефти» одной из самых высоких среди анализируемых банком компаний, достигнув отметки в 7%.
«Нам по-прежнему нравятся акции Роснефти за рекордный свободный денежный поток (доходность 21%) и привлекательные дивиденды (доходность 7%) в 2018 году на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры, новую приверженность Компании к снижению долговой нагрузки с фокусом на органический рост, а также за дополнительные выплаты акционерам в виде программы обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд», — считают в Merrill Lynch.
В банке также добавили, что российская нефтяная компания торгуется с большим дисконтом к международным аналогам — около 60% по мультипликатору 2019 P/E и около 35% по EV/DACF.
Ранее «Роснефть» отчиталась об увеличении чистой прибыли компании по МСФО по итогам I полугодия 2018 года в 4,1 раза в годовом выражении — до 309 млрд руб.
6 августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы выкупа акций, в рамках которой планируется выкупить не более 340 млн акций компании на сумму до $2 млрд Реализация программы buyback будет осуществляться с даты одобрения программы советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Акции, приобретенные в рамках программы buyback, будут находиться на балансе группы «Роснефть». Ранее компания пояснила, что данная программа будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
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