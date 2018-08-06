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В Нижегородской области вырос объем производства химпрома на 40%
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В Нижегородской области вырос объем производства химпрома на 40% 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Прирост объемов производства химической промышленности в Нижегородской области за 6 месяцев 2018 года составил около 40%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
Никитин в ходе рабочей поездки в Уренский район посетил производственное объединение «Оргхим», где обсудил перспективы развития предприятия и химической отрасли региона в целом.
"В небольшом городе работает суперсовременное предприятие, выпускающее продукцию, которая поставляется на крупнейшие мировые заводы по производству автомобильных шин. Кроме этого, «Оргхим» выполняет важную социальную функцию — здесь работает более 350 человек. В целом химическая отрасль региона показывает очень хорошие результаты. За первое полугодие именно в производстве химических веществ и химических продуктов был зафиксирован наибольший прирост объемов производства продукции по сравнению с прошлым годом. Уровень прироста — почти 40%", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что промышленные предприятия продолжают развиваться — реализуют инвестиционные проекты, выполняют крупные заказы, открывают производства и обновляют оборудование. «Нижегородская продукция востребована за рубежом, и это дает хорошую базу для выполнения задачи по увеличению объемов несырьевого экспорта», — сообщил Никитин.
По данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 миллиарда долларов США, в 2016 году — 1,99 миллиарда долларов США, в 2017 году — 2,99 миллиарда долларов США.
Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 миллиардов долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
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