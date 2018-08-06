Ещё
Чистая прибыль МИБ в первом полугодии выросла более чем в два раза — до 5,09 млн евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.21
+0.97 Золото
1211.16
+0.21 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Чистая прибыль МИБ в первом полугодии выросла более чем в два раза — до 5,09 млн евро 

Банки.ру 4 часа назад
Чистая прибыль Международного инвестиционного банка (МИБ) по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла более чем вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 5,09 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
По итогам первого полугодия 2018 года за счет наращивания основной деятельности объем активов МИБ достиг 1,13 млрд евро.
Доля европейских стран — членов МИБ в кредитном портфеле банка увеличилась до 51% в сравнении с 43% по итогам 2017 года. Общий объем кредитного нетто-портфеля составил 709,7 млн евро в сравнении с 664,1 млн евро по итогам 2017-го.
«Опубликованная финансовая отчетность и достигнутые банком показатели по всем основным видам деятельности являются безусловным подтверждением верности нашей стратегии, направленной на последовательное расширение масштабов и географии деятельности МИБ в интересах каждой из стран-акционеров», — прокомментировал председатель правления банка Николай Косов.
Банки.ру: последние новости
Банк «Санкт-Петербург» проведет buy back 12 млн акций Московская биржа: лучшая динамика в июле была на рынке облигаций, валют и акций Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени94
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение