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Фондовый рынок Индии завершил торги умеренным ростом
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Фондовый рынок Индии завершил торги умеренным ростом 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». В понедельник индийский фондовый рынок сумел окрепнуть во вторую сессию кряду, и укрепление опять же возглавил финансовый сектор, как и на пятничных торгах. Покупательные настроения на индийских биржевых площадках сохранялись с прошлой недели, когда метеорологи порадовали инвесторов в азиатской стране благоприятными прогнозами по сезону дождей, крайне важному для экономики Индии.
Стоит отметить, что внешний фон для торгов в Индии складывался неплохой с учетом того, что индексы в азиатском регионе показали преимущественно положительную динамику.
По итогам торгов вторника индекс Nifty 50 повысился на 0,23% до отметки 11387,10 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,36% и достиг уровня 37691,89 пункта.
Валютная пара USD/INR ушла в плюс на 0,41% до отметки в 68,795. Доходность 10-летних облигаций Индии увеличилась на 0,10% и составила 7,771%.
Среди голубых фишек в наибольшем плюсе, прибавив свыше 3%, закрылись ICICI Bank, AXIS Bank, SBI, Bharti Airtel. Растеряли более 1% бумаги Kotak Mahindra Bank, Hindustan Unilever, Sun Pharma и др.
Акции управляющего инвестиционными фондами HDFC Asset Management взлетели на 67% в первый день торгов после первичного публичного размещения.
Представитель пищевой промышленности Nestle India отскочил на 2% после не вполне оправданной просадки на 4% на предыдущей сессии, когда была опубликована квартальная отчетность с неплохими показателями.
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