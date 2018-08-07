Индийские индексы разошлись в оценке внешних рисков

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Во вторник ключевые фондовые индексы Индии завершили торги на смешанной территории. Лучше рынка смотрелись бумаги потребительского сектора, тогда как в числе аутсайдеров торгов оказались представители банковского, энергетического и здравоохранительного секторов. Заметим, что Nifty Energy, Nifty Pharma и Nifty PSU Bank опустились на 0,65%, 0,40% и 2,14% соответственно.

Внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, не только на внутреннем рынке, но и в США, а некоторое давление на индексы оказали сохраняющиеся опасения в отношении торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.

По итогам сессии Nifty 50 увеличился на 0,02% до отметки в 11389,45 пункта, а BSE Sensex просел на 0,07% и закрылся на уровне 37665,80 пункта.

К 13:50 МСК валютная пара USD/INR подешевела на 0,22% до отметки в 68,674, а пара EUR/INR торгуется в плюсе на 0,14% и находится на уровне 79,6320. Доходность десятилетних государственных облигаций составила, тем временем, 7,784%.

Как отмечалось выше, среди аутсайдеров торгов находились бумаги энергетического и банковского секторов. В частности, рыночная капитализация Coal India, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum уменьшилась на 2,7%, 1,8% и 1,7% соответственно, а котировки State Bank of India, ICICI Bank и AXIS Bank ушли в минус на 1,49%, 0,51% и 0,82% соответственно.

Между тем, акции Adani Power и Syndicate Bank подешевели на 10,15% и 4,99% соответственно в связи с публикацией неблагоприятных финансовых результатов за минувший квартал.

Наилучшую динамику в составе индекса Nifty 50 продемонстрировали бумаги Tata Steel, Titan, Bajaj Finance, Asian Paints и Grasim Industries, закрывшиеся в плюсе на 4,02%, 3,03%, 2,10%, 1,98% и 1,96% соответственно.

Наталия Аседова, аналитик ГК «ФИНАМ»