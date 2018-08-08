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Индийский фондовый рынок берет рекордные вершины
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Индийский фондовый рынок берет рекордные вершины 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали положительную динамику. В числе фаворитов торговой сессии оказался тяжеловес в составе региональных индексов — промышленный конгломерат Reliance Industries, а также представители банковского сектора.
Кроме того, в центре внимания игроков были вышедшие вчера успешные квартальные отчетности в США, при этом волнениям на тему торгового конфликта не удалось оказать значимого влияния на ход торгов.
По итогам сессии индекс Nifty 50 окреп на 0,53% до исторического максимума в 11450,00 пункта, тем временем, BSE Sensex увеличился на 0,59% и закрылся на рекордной отметке в 37887,56 пункта.
К 13:45 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,04% и торгуется на отметке в 68,635, а пара EUR/INR растет на 0,05% до 79,6390. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии уменьшается и находится на отметке 7,781%.
Как уже говорилось выше, одним из фаворитом сессии стал промышленный конгломерат Reliance Industries, котировки которого продвинулись на 2,8%.
Кроме того, большим спросом пользовались акции региональных банков. Так, рыночная капитализация HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank и State Bank of India увеличилась на 0,3%, 0,4% и 1,5% соответственно.
Между тем среди других компаний, успешно завершивших торговый день, стоит выделить Larsen & Toubro и Hindustan Unilever, добавивших в свой актив 0,2% и 1,6% соответственно.
Тем временем, аутсайдерами торгов стали бумаги компании Bombay Dyeing and Mfg, подешевевшие на 3,8% ввиду расширения чистого убытка за квартал с окончанием 30 июня.
Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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