Индийский фондовый рынок: ни дня без рекорда

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали положительную динамику. При этом в числе фаворитов торговой сессии оказались акции представителей финансового сектора во главе с региональными банками. В центре внимания игроков находились корпоративные отчетности, которые носили благоприятный характер.

По итогам сессии индекс Nifty 50 окреп на 0,18% до исторического максимума в 11470,70 пункта, тем временем, BSE Sensex увеличился на 0,36% и закрылся на рекордной отметке в 38024,37 пункта.

К 13:27 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,18% и торгуется на отметке в 68,595, а пара EUR/INR снижается на 0,12% до 79,6270. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии уменьшается и находится на отметке 7,745%.

Третий по величине активов в стране кредитор ICICI Bank добавил в свой актив 4,5% после того, как стало известно, что в ответ на появившееся в СМИ обвинение в сокрытии «плохих» долгов руководство банка заявило, что вся информация в полном объеме была отражена в годовом отчете, презентации для инвесторов и комментариях аналитиков.

Однако рыночная капитализация фармацевта Cipla уменьшилась на 2,1% несмотря на превысившую ожидания аналитиков прибыль за первый фискальный квартал. Так, показатель увеличился на 10,4% г/г до 4,51 млрд рупий ($65,67 млн) при средних прогнозах аналитиков на уровне 3,91 млрд рупий.

Между тем котировки контролируемой государством нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum подтянулись на 0,4% благодаря успешным квартальным финансовым результатам.

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»