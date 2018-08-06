Из Москвы в Самару в августе можно доехать за 1999 рублей в купе

Акция распространяется на определенные даты проезда, а именно — с 13 по 30 августа. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг.

Кроме того с июля действует акция, предоставляющая скидку в 40% в плацкартные вагоны поездов формирования АО «ФПК» на верхние боковые места № 38-54 (четные) и верхние места № 34, 36.

Акция распространяется на даты проезда с 1 октября по 21 декабря 2018 года.