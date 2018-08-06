Цветочный стартап MFlowers привлек 2 млн рублей от Венчурного фонда Самарской области

По условиями сделки, инвесторы получат 7% доли компании.

MFlowers позволяет производителям цветочной продукции и оптовым покупателям связываться без посредников и выступает финансовым гарантом при заключении сделок.

Оптовики и цветочные магазины могут приобрести необходимый товар и самостоятельно выстроить логистику, сократив издержки за счет автоматизации процесса закупок до 20%, уточняется в сообщении.

С помощью платформы можно заказать партии цветов из Голландии, Эквадора, Франции, Израиля, Колумбии, Турции и других стран.

«В MFlowers мы инвестировали одновременно с вхождением в состав учредителей компании Techsensor, которая поможет с маркетингом и развитием продукта.

Мы рады сотрудничеству с компанией Techsensor, которая сможет подключиться к инвестированию MFlowers на следующих стадиях, если стартап будет демонстрировать хороший рост», — рассказал управляющий Венчурным фондом Самарской области Сергей Богданов

Объем цветочного рынка России составляет более 200 млрд рублей в год, отметил глава MFlowers Сергей Мудрецов, уточнив, что закупки традиционно делаются с помощью Skype и таблиц Excel.

По его словам, сделки через сервис MFlowers проводятся автоматически, поставщик получает систему учета складских запасов.

Венчурный фонд Самарской области инвестирует до 2 млн рублей в стартапы на ранней стадии, которые работают в сфере B2B с потенциальнм оборот компании минимум в 300 млн рублей через 4-5 лет.