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Цветочный стартап MFlowers привлек 2 млн рублей от Венчурного фонда Самарской области
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Цветочный стартап MFlowers привлек 2 млн рублей от Венчурного фонда Самарской области 

RB.ru 4 часа назад
Фото: RB.ru
По условиями сделки, инвесторы получат 7% доли компании.
MFlowers позволяет производителям цветочной продукции и оптовым покупателям связываться без посредников и выступает финансовым гарантом при заключении сделок.
Оптовики и цветочные магазины могут приобрести необходимый товар и самостоятельно выстроить логистику, сократив издержки за счет автоматизации процесса закупок до 20%, уточняется в сообщении.
С помощью платформы можно заказать партии цветов из Голландии, Эквадора, Франции, Израиля, Колумбии, Турции и других стран.
«В MFlowers мы инвестировали одновременно с вхождением в состав учредителей компании Techsensor, которая поможет с маркетингом и развитием продукта.
Мы рады сотрудничеству с компанией Techsensor, которая сможет подключиться к инвестированию MFlowers на следующих стадиях, если стартап будет демонстрировать хороший рост», — рассказал управляющий Венчурным фондом Самарской области Сергей Богданов.
Объем цветочного рынка России составляет более 200 млрд рублей в год, отметил глава MFlowers Сергей Мудрецов, уточнив, что закупки традиционно делаются с помощью Skype и таблиц Excel.
По его словам, сделки через сервис MFlowers проводятся автоматически, поставщик получает систему учета складских запасов.
Венчурный фонд Самарской области инвестирует до 2 млн рублей в стартапы на ранней стадии, которые работают в сфере B2B с потенциальнм оборот компании минимум в 300 млн рублей через 4-5 лет.
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