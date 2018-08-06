Ещё
Доходность накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.21
+0.97 Золото
1211.16
+0.21 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Доходность накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76% 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В первом полугодии 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению — 7,49%.
На 1 июля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 189,2 млрд рублей пенсионных накоплений и 3,5 млрд рублей пенсионных резервов.
Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:
«Задача любого пенсионного фонда — не просто сохранить пенсионные накопления, но и увеличить их. Грамотный анализ ситуации на рынке позволяет эффективно инвестировать средства в различные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия нашего фонда гарантирует сохранность накоплений граждан и позволяет начислять доходность, превышающую средние ставки по депозитам. Мы показываем высокий уровень доходности на протяжении многих лет».
Реклама
АиФ Владимир: последние новости
ВТБ увеличил объем выдач кредитов наличными в Иваново в 1,8 раза ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70% Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени92
Росстат обрадовал россиян42
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
Власти хотят денег от миллионов россиян845
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение