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ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76% годовых
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ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76% годовых 

АиФ — Алтай 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
В первом полугодии 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению — 7,49%.
На 1 июля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 189,2 млрд рублей пенсионных накоплений и 3,5 млрд рублей пенсионных резервов.
Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Задача любого пенсионного фонда — не просто сохранить пенсионные накопления, но и увеличить их. Грамотный анализ ситуации на рынке позволяет эффективно инвестировать средства в различные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия нашего фонда гарантирует сохранность накоплений граждан и позволяет начислять доходность, превышающую средние ставки по депозитам. Мы показываем высокий уровень доходности на протяжении многих лет».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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