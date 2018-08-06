«Зато новые самолеты покупают». Авиакомпания Utair отчиталась о рекордных убытках

В самой авиакомпании отмечают, что убыток традиционно связан с сезонностью, т.к. в первые полгода люди летают мало, а пик авиаперевозок приходится как раз на июль-октябрь.

При этом наблюдатели отмечают, что «Ютэйр» стоит на пороге очередного кризиса. Дело в том, что авиакомпания покупает новые самолеты, стоимость которых составит 1,76 млрд долларов, а также начинает масштабную рекламную кампанию.

Впрочем, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что кризис «Ютэйр» возможен при определенных внешних факторах, например, падения курса национальной валюты, которое происходит сейчас на фоне неопределенности, связанной с вероятностью введения новых американских санкций против российского госдолга. Однако, по словам эксперта, экономические проблемы для «Ютэйр» — еще не самое страшное.

«Другое дело, что руководство компании может оказаться под сильным давлением из-за их политики ценообразования, а именно из-за откровенно паразитической позиции относительно регионов, в которых они являются фактическими монополистами. Вот из-за этого у компании могут быть проблемы», — заявил Олег Пантелеев.

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