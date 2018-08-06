Премия доходностей к погашению корпоративных бондов к инфляции сохраняется очень привлекательной

Заседание ФРС США прошло без сюрпризов — новой информации рынок не получил; по всей видимости, сохранились июньские планы ФРС повысить ставку еще дважды в этом году. На таком фоне торговые войны оставались основной темой на глобальном рынке. Облигации развивающихся стран немного корректировались после роста неделей ранее. Индексы EMBI+ и CEMBI потеряли 0,6% и 0,2% соответственно. Индексы российских евробондов EMBI+ Russia и CEMBI Russia снизились на 0,5% и 0,2%.

Дополнительным фактором давления на российские активы, особенно рублевые, оказался возросший санкционный риск (на прошлой неделе в американский парламент был внесен двухпартийный законопроект о санкциях, в том числе против российского госдолга). Кривая доходностей ОФЗ еще немного поднялась. Индексы государственных и корпоративных облигаций, рассчитываемые МосБиржей , потеряли 0,3% и 0,1% соответственно.

Несмотря на возросший санкционный риск, коррекция рубля и рублевых облигаций в текущем моменте представляется интересной с точки зрения инвестиций в рублевые долговые бумаги. Премия доходностей к погашению корпоративных бондов к инфляции сохраняется очень привлекательной, при этом вероятность восстановления котировок после коррекции также велика.