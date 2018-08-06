«Быки» по фунту совсем поникли

Фунт не смог восстановиться над отметкой 1,3, что привело к новой волне распродаж британской валюты в начале новой недели. Пара фунт/доллар обрушилась к 11-месячным минимумам в районе 1,2934, расчищая себе путь к отметке 1,29, которая является следующей целью «медведей».

Помимо сохраняющегося боевого настроя доллара, на стерлинг давит недавний осторожный и голубиный тон главы Банка Англии Марка Карни в сочетании с неопределенностью вокруг Brexit. Банк Англии чётко дал понять, что торопиться с дальнейшим ужесточением политики не намерен. Это вполне уместно, учитывая ситуацию «вокруг бракоразводного процесса» и дополнительные факторы риска со стороны торговых войн, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Пока развитие событий вокруг Brexit складывается не в пользу фунта. Сами переговорщики говорят о высокой вероятность реализации сценария «жёсткого» выхода, т.е. без заключения сделки, который еще не в полной мере заложен в ценах, а значит, у «британца» еще есть пространство для снижения.