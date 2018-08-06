Ещё
«Быки» по фунту совсем поникли
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.40
73.55
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

«Быки» по фунту совсем поникли 

News.ru 4 часа назад
Фунт не смог восстановиться над отметкой 1,3, что привело к новой волне распродаж британской валюты в начале новой недели. Пара фунт/доллар обрушилась к 11-месячным минимумам в районе 1,2934, расчищая себе путь к отметке 1,29, которая является следующей целью «медведей».
Помимо сохраняющегося боевого настроя доллара, на стерлинг давит недавний осторожный и голубиный тон главы Банка Англии Марка Карни в сочетании с неопределенностью вокруг Brexit. Банк Англии чётко дал понять, что торопиться с дальнейшим ужесточением политики не намерен. Это вполне уместно, учитывая ситуацию «вокруг бракоразводного процесса» и дополнительные факторы риска со стороны торговых войн, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Пока развитие событий вокруг Brexit складывается не в пользу фунта. Сами переговорщики говорят о высокой вероятность реализации сценария «жёсткого» выхода, т.е. без заключения сделки, который еще не в полной мере заложен в ценах, а значит, у «британца» еще есть пространство для снижения.
В контексте процесса выхода все внимание игроков будет сосредоточено на переговорах Терезы Мэй, которая взяла инициативу в свои руки, с парламентом и самим Брюсселем. Сем дольше рынки будут скучать без значимых прорывов в переговорах, тем выше будут шансы реализации неблагоприятного для стерлинга сценария. Повсеместное укрепление доллара создает дополнительное давление на британскую валюту.
News.ru: последние новости
Тарифы ЖКУ в июле возросли на 3% Доллар и евро растут на открытии торгов Акции РУСАЛА пошли вверх после публикации отчётности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени88
Росстат обрадовал россиян42
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
Власти хотят денег от миллионов россиян845
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение