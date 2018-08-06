Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов домашних хозяйств, химической промышленности и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подешевел на 0,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr), которые подорожали на 0,0050 п. (5,26%), закрывшись на отметке в 0,1000. Котировки Sarantiseg (AT:SRSr) выросли на 0,34 п. (4,86%), завершив торги на уровне 7,34. Бумаги European Reliance General Insurance Co SA (AT:EREr) выросли в цене на 0,110 п. (3,15%), закрывшись на отметке 3,600.

Лидерами падения стали акции Hellenic Exchanges Athens Stock Exchange SA (AT:EXCr), цена которых упала на 0,15 п. (3,19%), завершив сессию на отметке 4,55. Акции Thrace Plastic (AT:THRr) поднялись на 0,050 п. (2,20%), закрывшись на уровне 2,220, а Aegean Airlines (AT:AGNr) снизились в цене на 0,15 п. (1,79%) и завершили торги на отметке 8,25.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (40) превысило количество закрывшихся в плюсе (40), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,46%, или 5,60, достигнув отметки $1.217,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,43%, или 0,98, до $69,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,04%, или 0,76, до отметки $73,97 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,24% до 1,1540, а котировки EUR/GBP повысились на 0,24%, достигнув отметки 0,8918.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 95,29.