«Бычий» рынок США ползет на рекорд

И все-таки пока на рынке преобладают летние отпускные настроения. Рынок после публикации решения FOMC по ставке подергался-подергался и успокоился. Особенно отчетливо это стало понятно в пятницу, когда поводы для тех или иных резких движений на рынке на фоне разноречивой статистики по занятости точно были, но участники рынка все макроданные — и хорошие, и не очень — просто-напросто проигнорировали и предпочли закрыть очень даже непростую неделю в спокойном и весьма позитивном ключе.

Благодаря такому настрою даже отстававшему по итогам недели индексу Dow Jones удалось-таки закрыть очередную 5-дневку на положительной территории. Правда, рост составил символические 0,05%, но плюс и есть плюс. Его младшие братья — индексы S&P500 и NASDAQ показали более внушительные результаты, прибавив по итогам недели 0,76% и 0,96% соответственно. Первый вырос в основном за счет хорошего спроса в акциях компаний, работающих в потребительском секторе, которые прибавили в среднем 2,7%. А вот NASDAQ на прошедшей неделе в основном опирался на акции медицинских и биотехнологических компаний, которые в среднем поднялись в цене на 1,6%.

А вот обычный лидер — технологический сектор в этот раз подкачал и показал по итогам недели даже отрицательный результат —0,2%. И это несмотря на то что главный героем прошедшей недели, безусловно, стали акции Apple (AAPL, +0,29%), которые после выхода отчетности продемонстрировали стабильный рост, что в свою очередь позволило самой компании пройти знаковую отметку по величине капитализации в 1 трлн долларов. Однако здесь справедливости ради следует отметить, что чисто номинально компания Apple хоть и является технологической компанией, но все же относится по классификации именно к потребительскому сектору.

Ну а худшими по итогам недели стали акции крупнейших промышленных компаний. Только в среднем акции этого сектора потерял 0,6% от своей капитализации. А по некоторым компаниям потери были значительно больше. Но это в принципе и понятно, поскольку именно на такие промышленные компании как, например, Caterpillar (CAT, +0,36%), тяжелым грузом легло очередное обострение на торгово-военном фронте во взаимоотношениях между США и Китаем.

Умеренный оптимизм прошедшей недели должен поддержать в целом котировки акций и на неделе наступающей. Тем более что сейчас на рынке появилась новая идея и, соответственно, новая цель. Через 14 торговых дней, то есть, менее чем через 3 недели рынок может обновить очень значимый исторический рекорд «на все времена» — 3453 дня растущего тренда. Так что нам надо продержаться до этого абсолютного рекорда всего ничего. И пока для этого есть все предпосылки. По крайней мере, с чисто экономической стороны все выглядит очень даже прекрасно. Сильнейшая квартальная отчетность тому яркое подтверждение. Поскольку сезон отчетности потихоньку подходит к своему завершению, то уже точно можно говорить, что 2-й квартал 2018 года стал лучшим по крайней мере за последние 10 лет — с момента ведения статистики с середины 2008 года. Более 80% всех компаний, входящих в индекс S&P500, показали результаты, превысившие ожидания аналитиков.

Так что с этой стороны беспокоиться точно не стоит. Основная угроза рынку исходит сейчас, конечно же, со стороны американо-китайских торговых отношений. И здесь ситуация совершенно непредсказуемая. Пока мы видим хрупкое перемирие, но в любой момент может произойти что-то такое, что может развернуть рынки вниз и обвалить их буквально в несколько дней. Поэтому вроде бы ничего и не происходит, но страх витает над рынками, как летняя грозовая туча.

Ну и плюс еще и китайский рынок сам по себе чувствует себя сейчас очень неуверенно. Сегодня с утра, после нескольких дней роста, китайский фондовый рынок вновь пошел вниз и вновь вышел на очень важный уровень поддержки, сформированный еще в январе 2016 года. И если рынок пройдет вниз по индексу Shanghai Composite отметку в 2700 пунктов, то далее открывается достаточно глубокая пропасть вплоть до отметки в 2000 пунктов. А это, как вы понимаете, более чем на 20% ниже от текущих уровней. И в случае такого 20-процентного падения китайского рынка уже никому не поздоровится.

Но не будем о плохом, пока оно остается чисто гипотетическим развитием событий. Сегодня же на рынке все достаточно спокойно. На мировых финансовых рынках преобладает смешанная динамика — кое-что немного в плюс, кое-что — минус, но не критично. А если к этому еще и добавить отсутствие каких-либо серьезных макроэкономических данных, а также выхода значимой квартальной отчетности от крупных компаний, то можно достаточно уверенно прогнозировать на сегодняшний день спокойные низковолатильные торги с минимальным изменением котировок. Скорее всего индексы будут иметь слабо положительную динамику с ростом в среднем на 0,2-0,3%.