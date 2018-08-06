Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,08 процента

Токио, 6 августа / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,08 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22507,32 пункта, что на 17,86 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 9,68 пункта или на 0,56 проц, составив 1732,90 пункта. —0—