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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,08 процента
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,08 процента 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Токио, 6 августа /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,08 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22507,32 пункта, что на 17,86 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 9,68 пункта или на 0,56 проц, составив 1732,90 пункта. —0—
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