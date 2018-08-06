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Китай повышает розничные цены бензина и дизельного топлива на $10 за тонну
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Китай повышает розничные цены бензина и дизельного топлива на $10 за тонну 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Газета "Труд"
ПЕКИН, 6 авг — ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с повышением общемировых цен на сырую нефть и падением юаня, говорится в заявлении главного ведомства по экономическому планированию КНР.
Государственный комитет по реформам и развитию Китая в понедельник опубликовал документ, согласно которому с 0.00 вторника (19.00 мск понедельник) цены на бензин и на дизельное топливо будут увеличены на 70 юаней (около 10 долларов) за тонну.
Корректировка цен на продукты нефтепереработки происходит в Китае регулярно в соответствии с колебаниями цен на сырую нефть на международном рынке. Отмечается, что в связи с повышением цен на нефть в последние 10 дней, розничные цены в Китае подверглись соответствующим изменениям.
В этом году власти страны повышают цены на бензин и дизельное топливо уже в девятый раз, при этом наиболее значительное повышение было 9 июля, кода цена за тонну бензина выросла на 270 юаней (около 40 долларов) за тонну, а дизельного топлива — на 260 юаней (около 38 долларов) за тонну. Цены на бензин и дизель в Китае не только растут, но и падают, в этом году они снижались уже пять раз.
Ведомство обратилось к ведущим нефтяным компаниям страны с просьбой обеспечить стабильные поставки и цены на соответствующие продукты нефтепереработки.
Компания Sinopec в понедельник также опубликовала заявление, в котором отмечается, что в связи с соответствующими изменениями цены на заправочных станциях также возрастут. Цена на 92-й бензин вырастет на 0,5 юаня за литр, 95-й подорожает на 0,6 юаня.
Sinopec отмечает, что политические условия на международной арене в значительной степени отразились на нефтяной ценовой политике. Так, увеличение объемов добычи сырой нефти основными странами-поставщиками — Россией, Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ — привели к снижению цен на сырую нефть, но в то же время торговые разногласия США и ЕС, а также нестабильность политической и экономической ситуации в Иране и Венесуэле стали основным фактором укрепления общемировых цен на нефть.
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