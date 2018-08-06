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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,10%
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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,10% 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,10%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Abb (ST:ABB), которые подорожали на 4,4 п. (2,18%), закрывшись на отметке в 206,0. Котировки Swedish Match (ST:SWMA) выросли на 10,8 п. (2,16%), завершив торги на уровне 511,0. Бумаги Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B (ST:ERICb) выросли в цене на 0,65 п. (0,92%), закрывшись на отметке 71,33.
Лидерами падения стали акции SSAB AB (ST:SSABa), цена которых упала на 0,54 п. (1,27%), завершив сессию на отметке 41,96. Акции Boliden (ST:BOL) поднялись на 2,80 п. (1,09%), закрывшись на уровне 254,95, а Astra Zeneca (ST:AZN) снизились в цене на 5,1 п. (0,74%) и завершили торги на отметке 682,4.
На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (315) превысило количество закрывшихся в минусе (268), а котировки 67 акций практически не изменились.
Котировки акций Swedish Match (ST:SWMA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,16%, 10,8 п., и завершили торги на отметке 511,0.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,34%, или 0,92, достигнув отметки $69,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,93%, или 0,68, до $73,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,49%, или 6,00, до отметки $1.217,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,11% до 10,3008, а котировки USD/SEK повысились на 0,16%, достигнув отметки 8,9284.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,28% до 95,30.
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