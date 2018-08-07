Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,63%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подорожал на 0,63%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции SSAB AB (ST:SSABa), которые подорожали на 0,88 п. (2,09%), закрывшись на отметке в 42,96. Котировки Astra Zeneca (ST:AZN) выросли на 13,4 п. (1,96%), завершив торги на уровне 695,7. Бумаги Boliden (ST:BOL) выросли в цене на 4,00 п. (1,57%), закрывшись на отметке 259,05.

Лидерами падения стали акции Kinnevik Investment B (ST:KINVb), цена которых упала на 3,9 п. (1,27%), завершив сессию на отметке 302,8. Акции Getinge (ST:GETIb) поднялись на 0,4 п. (0,39%), закрывшись на уровне 98,0, а H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb) снизились в цене на 0,5 п. (0,35%) и завершили торги на отметке 131,9.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (332) превысило количество закрывшихся в минусе (252), а котировки 66 акций практически не изменились.

Котировки акций Astra Zeneca (ST:AZN) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,96%, 13,4 п., и завершили торги на отметке 695,7.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,99%, или 0,68, достигнув отметки $69,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,33%, или 0,98, до $74,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,38%, или 4,60, до отметки $1.222,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,00% до 10,3267, а котировки USD/SEK упали на 0,38%, достигнув отметки 8,9049.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 94,91.