Промышленные заказы в Германии упали на 4% в июне

EPA/FELIPE TRUEBA

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Промышленные заказы в Германии снизилось сильнее ожиданий, продемонстрировав самое резкое ежемесячного падения почти за полтора года, передает Reuters

Как показали свежие данные, заводы в крупнейшей экономике Европы могут сократить рост производства в ближайшие месяцы.

Федеральное статистическое управление (Destatis) сообщило, что контракты на сделанные в Германии товары в июне упали на 4% после увеличения на 2,6% в предыдущем месяце.

Это было самым большим падением немецких промышленных заказов с января 2017 года. Опрошенные Reuters аналитики предсказывали более слабое падение промышленных заказов на 0,4%.