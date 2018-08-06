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Промышленные заказы в Германии упали на 4% в июне
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Промышленные заказы в Германии упали на 4% в июне 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
EPA/FELIPE TRUEBA
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Промышленные заказы в Германии снизилось сильнее ожиданий, продемонстрировав самое резкое ежемесячного падения почти за полтора года, передает Reuters.
Как показали свежие данные, заводы в крупнейшей экономике Европы могут сократить рост производства в ближайшие месяцы.
Федеральное статистическое управление (Destatis) сообщило, что контракты на сделанные в Германии товары в июне упали на 4% после увеличения на 2,6% в предыдущем месяце.
Это было самым большим падением немецких промышленных заказов с января 2017 года. Опрошенные Reuters аналитики предсказывали более слабое падение промышленных заказов на 0,4%.
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