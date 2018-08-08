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Эксперты: рост цен на зерно не приведет к удорожанию хлеба
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Эксперты: рост цен на зерно не приведет к удорожанию хлеба 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Рост цен на зерно, связанный, в том числе, с прогнозами снижения урожая в России в 2018 году, не окажет существенного влияния на цены на хлеб для россиян, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит в пределах 100 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
На фоне снижения валового сбора зерновых в мире и ухудшения качества урожая из-за погодных условий, в том числе за рубежом, экспортные цены динамично растут. Вместе с тем, по оценкам экспертов, такие тенденции не отразятся на ценах на хлеб для потребителей.
"Зерно в буханке хлеба составляет от цены примерно 17-20%. Даже если зерно подорожает в два раза, на цене на буханку это не отразится. Когда килограмм зерна становится дороже на рубль или два, это не оказывает существенного влияния на цены на хлеб", — комментирует РИА Новости вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.
Закроем внутренний спрос
"Действительно, прогноз по урожаю зерна в текущем году ниже, чем в предыдущем, но, во-первых, в прошлом году он был рекордным, во-вторых, в любом случае 100 миллионов тонн мы соберем", — считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
"При этом внутренние потребности рынка мы оцениваем в 65-70 миллионов тонн", — добавляет он.
По словам собеседника агентства, даже при урожае в 100 миллионов тонн Россия не только закроет внутренний спрос, но и выполнит внешние контракты. «Поэтому бояться того, что зерна будет мало — не стоит», — заключил Востриков.
Эксперт напомнил, что в периоды, когда зерна действительно не хватало, включался правительственный ресурс, корректирующий экспорт — это позволяло сохранить устойчивость на рынке. К примеру, экспортная пошлина на пшеницу сейчас обнулена, но она не отменена окончательно.
Зерно ни при чем  "Рост цен на зерновые товары — на пшеницу любого качества, продовольственную или фуражную, ячмень, рожь — произойдет, вне всяких сомнений. Цены по всем этим товарам, кроме кукурузы — она подорожает чуть позже — сейчас очень высоки. На мировом рынке они находятся на трехлетнем максимуме", — рассказал РИА Новости гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Что касается рублевых цен, то на них, по словам эксперта, влияет не только мировая конъюнктура, но еще и курс рубля к иностранным валютам. «Рост цен на зерновые приводит к росту цен на пшеничную муку на оптовых рынках, подчеркиваю — на оптовую. Цены на муку в рознице живут отдельной жизнью и очень незначительно зависят от оптовых цен или цен производителей», — уточняет глава «ПроЗерно».
Аналитик добавляет, что цены на печеный хлеб и продукты из муки в розницу также очень незначительно зависят от оптовых цен на муку, и тем более на зерно. «Цены на печеный хлеб на полках в разное время снижались в разных нишах. Это не касается элитного хлеба — он никогда не дешевел, тогда как цена на массовый продукт либо была стабильна, либо незначительно снижалась», — отметил Петриченко.
По словам собеседника агентства, в прошлом году цены на зерно и на муку на оптовых рынках были на очень низких уровнях, пшеница была намного дешевле, чем в позапрошлый сезон. Однако это никак не сказалось на хлебе — в лучших случаях хлеб дешевел на 5%.
Он добавил, что цены на хлеб и муку в рознице будут зависеть не от зернового рынка, а от хлебопекарных издержек, логистических затрат и от наценки торговых сетей. «Если эти издержки вырастут, то тогда подорожает и хлеб. А зерно здесь ни при чем», — заключил Петриченко.
Хлеб серьезно не подорожает
Эксперты отмечают, что если подорожание хлеба и состоится, то оно будет незначительно. «Серьезного роста цен на хлеб ожидать не стоит. Он будет находиться в пределах 10%. Если говорить о сроках, то повышение произойдет не раньше начала октября», — прогнозирует глава «Руспродсоюза».
Однако, по его оценке, на внутреннем рынке цены на зерно в этом году будут выше прошлогодних. «И так как цена муки составляет примерно треть себестоимости булки хлеба, то несколько подорожает и хлеб», — считает Востриков.
Вице-президент РЗС Корбут уточняет, что потребительские цены на хлеб определяются затратами переработчиков, мукомолов, хлебопеков и политикой торговых сетей.
"НДС повысили — значит, повысятся у всех в определенной степени цены на те или иные услуги и товары, подорожает транспорт, аренда. Если торговые сети сдержат свои аппетиты, будут готовы работать так, чтобы доход формировался за счет оборота, а не за счет просто цены, значит, цены не будут расти, если нет, то это будет уже совсем другая история. Но цены на зерно на цены на хлеб повлиять не могут", — заключил он.
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