Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Валовый сбор зерна в России в этом году, по прогнозам Минсельхоза , составит около 100 млн тонн, в том числе пшеницы — 64,4 млн тонн. Это значительно меньше рекордного урожая прошлого года, когда собрали 135,4 млн тонн, включая 85,9 млн тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 млн тонн.

Из-за засухи также снижаются прогнозы на урожай во Франции, Германии, Польше, странах Прибалтики и на Украине.

Плохие прогнозы повсеместно приводят к росту цен на зерно. На прошлой неделе на Чикагской сырьевой бирже фьючерсы на пшеницу достигли трехлетнего максимума.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», сошлись во мнении, что цены на зерно растут вследствие плохих прогнозов на урожай в этом году. Рост цен, в свою очередь, увеличивает инфляционные риски.

ПРОГНОЗЫ НА УРОЖАЙ ПРИВЕЛИ К РОСТУ ЦЕН НА ЗЕРНО

"Беда пришла неожиданно и откуда никто не ждал: хорошее тёплое лето вылилось в засуху, что повлияло на урожай зерна", — отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова . Она напомнила, что в прошлом году РФ установила исторический рекорд по сбору урожая зерна и отправила на экспорт 52,4 млн тонн зерна.

По мнению Новиковой, в сложившейся ситуации, которая повлияла, в том числе, и на урожай зерна в Европе и других странах, экспортная цена зерна возрастет, хотя объем экспорта из России останется на том же уровне.

По словам руководителя управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилла Кукушкина, прогноз снижения мирового производства пшеницы в 2018/19 МГ (маркетинговый год), обусловленный крайне неблагоприятными погодными условиями в северных регионах ЕС , а также в Германии, Франции, Швеции и Великобритании, оказывает поддержку ценам, котировки которых на биржах демонстрируют повышательный тренд. Также неблагоприятные погодные условия наблюдаются и в причерноморском регионе, что также может способствовать снижению валового сбора зерновых в текущем году.

Ранее аналитический центр «СовЭкон», специализирующийся на анализе аграрных рынков, дважды (в июне и июле) снижал прогноз сбора зерновых в России в этом году по причине плохих погодных условий. На этом фоне общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам июля кратно вырос в годовом выражении и составил 5,2 млрд рублей (относительно 0,34 млрд рублей в июле 2017 года), напоминает Кукушкин.

По словам исполнительного директора «СовЭкона» Андрея Сизова, урожай зерна в России в этом году составит около 114 млн тонн. По его словам, из-за неблагоприятных прогнозов цены на зерно растут повсеместно и в РФ, и в мире.

КТО ВЫИГРАЕТ ОТ РОСТА ЦЕН?

Рост цен зерно, как и на другие виды с/х продукции — факт, имеющий глубокие последствия для смежных отраслей, говорит Кукушкин. Рост стоимости зерна приводит к удорожанию муки и хлеба, кормов для животноводческого сектора, что особенно негативно для птицеводства и свиноводства, где доля комбикормов в себестоимости составляет 60-65%.

По словам эксперта, снижение урожайности может повлечь за собой рост инфляционных рисков. Однако, согласно оценкам Минэкономразвития , прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в текущем году значительным образом не повлияет на инфляцию, так как внутренний спрос будет полностью обеспечен, кроме того значительные запасы продукции (на начало 2018 года, по данным Росстата, — 88,7 млн тонн) позволяют наращивать экспорт в 2018 году.

Из-за падения урожая цены на внутреннем рынке будут повышены, считает Новикова. По ее словам, это скажется на всем рынке продовольствия, и, в первую очередь, может ударить по неимущим слоям населения.

"По осени можно ожидать роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия, а соответственно и увеличения инфляции. Дело в том, что увеличение стоимости на один продукт, товар или услугу повлечет за собой увеличение стоимости и на другие товары, результатом чего станет повышение цен по большому спектру товаров, что и повлечет за собой увеличение инфляции. В связи с этим государству важно найти баланс между пополнением бюджета и социальным обеспечением населения", — говорит Новикова.

По мнению Кукушкина, задача властей — подготовиться к новым рекордным урожаям, чтобы они не становились проблемой и головной болью аграриев, продающих товар ниже рынка, только чтобы не потерять свою продукцию. Он отметил, что около половины элеваторов для хранения зерна в России требуют замены или модернизации. Из-за нехватки элеваторных мощностей и их износа и устаревания, аграрии теряют порядка 10% своего урожая в год.

Больше всего от роста цен в этом году выиграют трейдеры — объемы экспорта следуют за производством зерна с временным лагом, и сейчас по высоким ценам можно продавать зерно прошлого урожая, считает эксперт «Финама» Алексей Калачев

По его словам, переходящие запасы после хорошего прошлогоднего урожая составили рекордные 20,4 млн тонн. «Спад объемов экспорта станет виден только ближе к концу года, но к этому времени можно ожидать еще более высоких цен», — говорит Калачев.

Он считает, что производители от роста цен выиграют в меньшей степени, ведь неблагоприятные погодные условия скажутся не только на снижении объемов производства, но и на качестве зерна. И этим постараются воспользоваться трейдеры. «В полном объеме компенсировать снижение объемов за счет роста цен производителям, я думаю, не удастся» — говорит Калачев.

Напротив, Сизов считает, что рост цен на зерно в значительной степени или даже целиком компенсирует производителям потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.