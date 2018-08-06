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Тюменская область лидирует по экономическому росту
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Тюменская область лидирует по экономическому росту 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тюменская область вышла за пределы средних показателей по УрФО и России по нескольким направлениям развития, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства региона.
Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам первого полугодия составил 108,3%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 103%.
В структуре промышленности главенствуют организации обрабатывающих производств, чья доля составляет большую часть объема отгруженной продукции. За первые шесть месяцев 2018 года объем отгруженной промышленной продукции в Тюменской области увеличился на 21 процент, составив более 536 миллионов рублей. Во многом такие высокие показатели объясняются появлением новых индустриальных объектов.
«Важнейшая задача — сохранить этот динамичный темп развития области и продолжить начатые проекты. Все понимают, если будет развитая экономика, появятся новые предприятия, рабочие места, налоги, доходы, будут возможности для развития социальной сферы и инфраструктуры», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Моор.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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