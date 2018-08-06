Тюменская область лидирует по экономическому росту

Тюменская область вышла за пределы средних показателей по УрФО и России по нескольким направлениям развития, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства региона.

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам первого полугодия составил 108,3%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 103%.

В структуре промышленности главенствуют организации обрабатывающих производств, чья доля составляет большую часть объема отгруженной продукции. За первые шесть месяцев 2018 года объем отгруженной промышленной продукции в Тюменской области увеличился на 21 процент, составив более 536 миллионов рублей. Во многом такие высокие показатели объясняются появлением новых индустриальных объектов.