Реакция рынка РФ на санкционное давление становится все более сдержанной

На минувшей неделе российский рынок сдержанно рос. Минфин РФ определил объемы интервенций на период с 7 августа 2018 года по 6 сентября 2018 года — 16,7 млрд рублей ежедневно, что выше объемов прошлого месяца в 15,8 млрд рублей, но ниже пиковых значений в июне, когда покупки составили 19 млрд рублей ежедневно. Цены на нефть остаются высокими — выше 73 долл. за баррель Brent. Курс рубля продолжает движение в диапазоне 61–64 за доллар, и, с учетом интервенций Минфина, пока нет оснований для преодоления границ этого диапазона.

Стало известно о новых инициативах группы сенаторов США о введении очередного пакета санкций против России, включающего запрет на покупку новых выпусков российского госдолга, санкции в отношении транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских государственных и квазигосударственных компаний, персональные санкции и т.п. Сенат сейчас ушел на каникулы, поэтому рассмотрение этой инициативы начнется в сентябре и, скорее всего, будет активно использоваться в преддверии выборов в сенат в ноябре. Мы полагаем, что вероятность принятия серьезных мер достаточно низкая, подобные инициативы против России в значительном количестве рассматриваются давно, и далеко не все и не в полном объеме в итоге принимаются. Тем не менее риски, безусловно, есть, и принятие новых санкций будет провоцировать рост волатильности на российском рынке. Также стоит учитывать, что реакция рынка на санкционное давление становится все более сдержанной.

Американский рынок показал рост на минувшей неделе. По итогам заседания ФРС , как и ожидалось, ставки были сохранены на текущих отметках, ожидания еще двух повышений до конца года тоже пока не пересмотрены. Показатель инфляции, отслеживаемый ФРС, замедлился до 2,2% г/г, оставаясь выше целевых 2%, но совпадает с концепцией асимметричной инфляции. Занятость вне с/х сектора выросла на 219 тыс., по данным ADP, и на 157 тыс., по данным Минтруда . Безработица в июле — 3,9%. Американская экономика по-прежнему в хорошей форме, что позволяет ФРС выполнить свой план по повышению ставки.

Торговая война с Китаем продолжается, пока стороны не сдают позиции, и в течение ближайшего времени напряженность вряд ли будет спадать. Важный фактор — история вновь вернулась к переговорам между двумя странами, что снижает риски ее эскалации.

Инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,1% в годовом выражении, экономический рост замедлился до 2,1% в г/г, безработица остается у отметки 8,3. В целом ситуация в экономике довольно благоприятная, в том числе благодаря успехам в торговых переговорах с США.