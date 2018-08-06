На Украине за выходные операторы взвинтили цены на бензин

С 3 на 6 августа операторы розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах от 5 до 50 копеек за литр.

Об этом сообщает портал enkorr.

В сети «Рур Групп» все виды топлива подорожали на 50 копеек за литр, а сеть Glusco повысила цены на 25 копеек за литр. В Киевской сети KLO стоимость некоторых видов бензина выросла на 25 копеек за литр. Операторы Mango, «Фактор» и Marshal повысили цены на 0,10-1,2 грн за литр.

Цены на топливо начали подниматься с 7 сентября 2017 года, об этом сообщил ранее на пресс-конференции «Цены на бензин бьют рекорды: какие услуги и товары подорожают в ближайшее время» эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Розничная цена на европейском рынке, где Украина больше, чем на 80% закупает топливо, зависит от внешнего фактора и курса Нацбанка, считает эксперт. Так как учитывается контрактная цена, а при растаможке установлен акцизный сбор в евро, а не в гривнах. Минфину выгоднее инфляция, потому что они устанавливают уплату налогов в гривне, а с плательщиков берут евро и быстрее выполняют план.