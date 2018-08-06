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На Украине за выходные операторы взвинтили цены на бензин
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На Украине за выходные операторы взвинтили цены на бензин 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
С 3 на 6 августа операторы розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах от 5 до 50 копеек за литр.
Об этом сообщает портал enkorr.
В сети «Рур Групп» все виды топлива подорожали на 50 копеек за литр, а сеть Glusco повысила цены на 25 копеек за литр. В Киевской сети KLO стоимость некоторых видов бензина выросла на 25 копеек за литр. Операторы Mango, «Фактор» и Marshal повысили цены на 0,10-1,2 грн за литр.
Цены на топливо начали подниматься с 7 сентября 2017 года, об этом сообщил ранее на пресс-конференции «Цены на бензин бьют рекорды: какие услуги и товары подорожают в ближайшее время» эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Розничная цена на европейском рынке, где Украина больше, чем на 80% закупает топливо, зависит от внешнего фактора и курса Нацбанка, считает эксперт. Так как учитывается контрактная цена, а при растаможке установлен акцизный сбор в евро, а не в гривнах. Минфину выгоднее инфляция, потому что они устанавливают уплату налогов в гривне, а с плательщиков берут евро и быстрее выполняют план.
Помимо цен роста цен на бензин украинцам стоит ждать повышение стоимости алкоголя. По стандартам ЕС минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь на Украине должны вырасти до европейского уровня к 2026 году, прогнозирует экономический эксперт Александр Охрименко. По его словам, уже в этом году водка подорожает на 12%, вина — где-то на 8-24%, и на 7% или 6% коньяки и бренди.
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