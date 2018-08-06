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Потребительские цены в России в июле выросли на 2,5%
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Потребительские цены в России в июле выросли на 2,5% 

Rambler News Service 2 часа назад
По сравнению с июнем цены увеличились на 0,3%, с начала года — на 2,4%.
«В июле в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Кировской и Томской областях — 0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8% соответственно)», — отмечается в сообщении.
По данным Росстата, в июле в 12 субъектах России потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,4% в результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Более всего цены снизились в Республике Калмыкия и Калининградской области — на 0,4% и 0,3% соответственно.
В Москве и Санкт-Петербурге инфляция в июле по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2% и 0,3% соответственно.
Как отмечает Росстат, в июле более всего снизились цены на плодоовощную продукцию. В частности, белокочанная капуста подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%, бананы — на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель и чеснок — на 2,4-3,8%, апельсины на 1,1%, груши — на 0,6%.
В то же время цены на свеклу увеличились на 13,1%, морковь подорожала на 9%, яблоки — на 1.8%.
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