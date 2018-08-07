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Цены на овощи и фрукты в России снизились
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Цены на овощи и фрукты в России снизились 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
На 0,5% выросли потребительские цены в 12 регионах России. При этом овощи и фрукты стали дешевле.
По словам экспертов, существенное влияние на стоимость продовольственных товаров оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. На треть дешевле стала стоить белокочанная капуста, на 27,6% — помидоры, огурцы — на 20,7%, бананы — на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4-3,8%. При этом некоторые овощи подорожали. Например, цены на свеклу выросли на 13,1%, на морковь — на 9%, на яблоки — на 1,8%.
В 76 регионах страны упала цена на куриное яйцо. Также в июле стали дешевле сухие молочные смеси для детского питания, соленая сельдь. Одновременно с этим сразу на 4,8% больше стало стоить пшено. Также подорожало мясо птицы, свинина, мясные полуфабрикаты, колбасы сырокопченые, продукты из мяса и птицы копченые, рыба живая и охлажденная, мороженая разделанная, филе рыбное, крупы овсяная и перловая, напитки безалкогольные.
Отдельно говорят эксперты о цене на топливо. В июле на 5,2% подорожало газомоторное топливо, а вот цены на бензин снизились в среднем на 0,2%.
В середине лета увеличился спрос на стройматериалы, в итоге и цены на них подросли. Традиционно в июле подорожали школьные товары и канцелярские принадлежности. На 0,5-0,8% повысились цены на ранцы и рюкзаки, альбомы для рисования, отдельные виды одежды для детей школьного возраста. Однако меньше на 0,5% стали стоить подростковые велосипеды, ролики, планшеты, смартфоны, фотоаппараты.
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