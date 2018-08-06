Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 2,5% с июньских 2,3%

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,3% с июньских 0,5%, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 2,5% с 2,3% в предыдущем месяце, сообщил Росстат

По итогам января-июля рост потребительских цен составил 2,4%, как и годом ранее. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития , инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,1%, ЦБ прогнозирует показатель в диапазоне 3,5-4%.

Динамика цен по разным регионам была неравномерной. Как отмечает Росстат, в 12 субъектах РФ инфляция составила 0,5% и более, в том числе в Кировской и Томской областях — 0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8% соответственно).

"Вместе с тем в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,4% в результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Республики Калмыкия и Калининградской области — на 0,4% и 0,3% соответственно", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,2% (с начала года — 2,7%), в Санкт-Петербурге — 0,3% (с начала года — 2,7%).

Вместе с тем Росстат второй раз в 2018 году зафиксировал в России продовольственную дефляцию, которая в июле в месячном выражении составила 0,3% после роста цен на 0,4% в июне текущего года.

До этого продовольственная дефляция в месячном выражении наблюдалась в РФ в мае текущего года, а до этого — в сентябре прошлого года. По сравнению с июлем 2017 года цены на продукты в прошлом месяце выросли на 0,5%. Рост цен в июле к декабрю прошлого года составил 1,8%.

"В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции", — отмечает статистическая служба. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июле по сравнению с июнем увеличились на 0,3%. Непродовольственные товары подорожали на 0,1%.

В июле белокочанная капуста подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%, бананы — на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4-3,8%, апельсины — на 1,1%, груши — на 0,6%. Одновременно наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов: так, цены на свеклу выросли на 13,1%, морковь — на 9%, яблоки — на 1,8%.

В 76 регионах страны отмечалось снижение цен на куриные яйца (кроме автономных округов, входящих в состав области). Наиболее заметно они подешевели в Кировской области — на 12,4%, в Республике Алтай, Забайкальском крае и Иркутской области — на 10,2-10,5%. В свою очередь сухие молочные смеси для детского питания и соленая сельдь подешевели на 0,4%.

Пшено в июле подорожало на 4,8%. «Рост цен на него отмечался в большинстве субъектов Российской Федерации. При этом в Республике Татарстан и Пензенской области пшено стало дороже на 15,8% и 14,1% соответственно», — добавляет Росстат. На 3,4% выросли цены на мясо птицы, на 0,5-1% — на свинину, мясные полуфабрикаты, сырокопченые колбасы, копченые продукты из мяса и птицы, живую, охлажденную и разделанную замороженную (кроме лососевых пород) рыбу, рыбное филе, замороженные кальмары, овощные консервы для детского питания, овсяную и перловую крупы, безалкогольные напитки.