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В Марий Эл стартовала общественная кампания «Гражданин и Полиция»
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В Марий Эл стартовала общественная кампания «Гражданин и Полиция» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: ВНД
Общественная кампания «Гражданин и Полиция», инициированная региональной общественной организацией «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений», проводится в республике уже в пятый раз. В регионе ход кампании координирует правозащитная организация «Человек и Закон». При этом ежегодно активными участниками проверок становятся члены Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл и общественных советов при территориальных ОВД.
Так, в минувшую пятницу, 3 августа, представители общественной правозащитной организации «Человек и Закон» совместно с представителями общественных советов при МО МВД России «Волжский» и ОМВД России по Звениговскому району посетили с проверками отделы полиции в городах Волжск, Звенигово, а также в селе Помары Волжского района.
Основная цель проводимых мероприятий — оценка доступности и удобства работы отделов полиции, пунктов участковых уполномоченных, отделений МРЭО ГИБДД.
В частности, общественниками проведена проверка помещений для приёма граждан, уровня их оснащенности, предусмотренного действующими нормативами, в том числе на наличие и доступность необходимых информационных материалов, актуальной информации по предоставлению государственных услуг. Были также проверены условия содержания административно задержанных, комнаты их содержания, обеспеченность питанием (задержанных на срок более 3 часов лиц).
В ближайшее время подобные мероприятия пройдут в городе Йошкар-Оле и других районах республики.
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