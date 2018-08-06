Прогноз итогов пересмотра индексов MSCI — расширение присутствия китайских акций класса А

В понедельник, 13 августа, индексный провайдер MSCI представит результаты ежеквартального пересмотра индексов (после завершения глобальной торговой сессии). Изменения вступят в силу 3 сентября. Мы ожидаем, что последствия для России в любом случае будут минимальными.

По итогам этой ребалансировки включение или исключение российских бумаг маловероятно. По нашим самым консервативным оценкам, на этот раз из российского индекса могут исключить бумаги компаний с рыночной капитализацией ниже $1,9 млрд или объемом акций в обращении менее примерно $930 млн Между тем компании с минимальным весом в базе индекса последние десять рабочих дней июля держались гораздо выше указанных уровней (один из этих дней будет использован экспертами MSCI при оценке ребалансировки). Впрочем, если применить правила не ежеквартальной, а полугодовой ребалансировки, то, по нашим самым консервативным оценкам, предполагаемый пороговый уровень по объему акций в обращении равнялся бы $1 250 млн, а это значит, что под угрозой исключения оказались бы Транснефть ($1 227 млн по состоянию на 31 июля) и РусГидро ($1 161 млн). Таким образом, в преддверии ноябрьского пересмотра в центре внимания, как обычно, будут наименьшие по весу эмитенты в составе индекса.

Интер РАО : перспективы увеличения веса неоднозначны. 1 августа Интер РАО сообщило, что доля его свободно обращающихся акций увеличилась с 30,74% до 33,74% в рамках более крупной сделки по сокращению доли ФСК ЕЭС в ее капитале (подробнее см. выпуски обзора CIS Market Daily). Те 3 п. п., которые Интер РАО классифицирует как дополнительный free float, были приобретены ООО «ДВБ Лизинг».

Об этой сделке было объявлено на следующий день после крайнего срока (31 июля), который MSCI официально использует для внесения изменений в коэффициенты free-float в рамках августовской ребалансировки. Как бы то ни было, по нашей оценке и расчетам Интер РАО, доля акций компании в свободном обращении превысила 30% еще до майской ребалансировки, что должно было привести к повышению коэффициента free-float компании от MSCI с 0,30 до 0,35, однако в мае индексный провайдер оставил его без изменений. Поскольку MSCI не сообщает, как именно оценивает долю свободно обращающихся акций отдельных компаний, и совершенно точно учитывает меньший показатель, чем мы или Интер РАО, то, на наш взгляд, провайдер может увеличить коэффициент до 0,35 в ходе августовской или ноябрьской ребалансировки независимо от того, классифицирует ли он 3 п. п. бумаг, принадлежащие ООО «ДВБ Лизинг», как free float или нет.

Если MSCI повысит коэффициент free-float Интер РАО, то, по нашим прогнозам, вес компании в расчетной базе индекса MSCI Russia Standard Index вырастет с примерно 1,1% до 1,3%, что будет способствовать притоку пассивных средств на сумму не менее $6 млн (эквивалент 100% среднесуточного оборота торгов акциями компании).

Для инвесторов в развивающиеся рынки ключевым фактором является увеличение доли китайских акций класса А, хотя основные параметры этого шага в целом предсказуемы. Для инвесторов в развивающиеся рынки главным техническим событием этой ребалансировки станет увеличение специального коэффициента, применяемого к китайским акциям класса А, с текущих 2,5% до 5,0%. В итоге их вес в индексах MSCI фактически удвоится. Впрочем, это не станет сюрпризом, т. к. в основном это удвоение веса учитываемой в индексе рыночной капитализации уже известных эмитентов, входящих в расчетную базу.

На самом деле движения рынка с мая указывают на то, что общие последствия для индекса MSCI EM будут менее ощутимыми, чем в тот раз, когда был добавлен первый транш акций класса А: с момента предыдущего пересмотра индекс MSCI China упал на 10%, а MSCI EM — на 3,8%. Мы ожидаем, что на этот раз удвоение коэффициента приведет к увеличению веса акций класса А в индексе MSCI EM примерно на 0,3% от всего индекса MSCI EM, т. е. доля китайских акций увеличится с примерно 31,2% до 31,5%. На российские акции, входящие в состав MSCI EM, это решение практически не повлияет.

Если текущие тренды сохранятся, то со временем MSCI обсудит дальнейшее повышение лимита для веса китайских акций класса А. Однако пока никаких предложений не выдвигалось.

Итоги консультаций по вопросу акций с разными правами голоса станут известны 31 октября. После августовской ребалансировки следующими событиями, заслуживающими особого внимания, станут завершения периода консультаций по инструментам с разными правами голоса (28 сентября) и объявление решения по итогам этих консультаций (31 октября).

Напомним, в результате этого предложения в индексах MSCI могут уменьшиться коэффициенты компаний, у которых разные классы акций предоставляют разные права голоса. Однако, на наш взгляд, текущее предложение MSCI затронет не только компании, выпускающие обыкновенные акции с минимальным правом голоса или без него (например, Snap), как предполагалось изначально, но и эмитентов с более традиционными типами акций, дающими ограниченное право голоса (привилегированные акции). Поэтому мы считаем, что в будущем MSCI может пересмотреть свою инициативу.