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XBT/USD (Bitmex): покупатели слабы для разворота
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XBT/USD (Bitmex): покупатели слабы для разворота 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В воскресенье, 5 августа, торги по биткоину завершились ростом на 0,19%. В течение дня цена крутилась вокруг $6980. Сначала покупатели в ходе европейских торгов обновили максимум на $7094, затем продавцы обновили недельный минимум на $6870. Торги завершились на уровне $7019, в результате чего сформировалась дневная свеча с длинной нижней тенью.
В Азии цена повышалась до $7075. На момент написания обзора биткоин стоит $6974. Цена отбилась от балансовой (sma 55) и трендовой линий, вернувшись под $7000. По тренду продавцам проще отыгрывать потери, чем покупателям. При падении цены ниже $6970 под угрозой окажется поддержка $6870. После неё продавцы побегут захватывать $6715.
Покупатели не могут переломить «медвежью» тенденцию. Нет желающих покупать BTC по текущим ценам. Не исключено, что спрос может появиться в районе трендовой линии ($6600). Хотя уровень $6800 для меня является основным. Если покупатели его сдадут, то сдадут потом и $6600.
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