Банк Японии признал неспособность активизировать рост инфляции

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». После пяти лет действия радикального плана по разгону третьей по величине экономики в мире Банк Японии на прошлой неделе указал на признаки сворачивания этой программы, признав, что он не смог активизировать рост инфляции, передает Reuters

Сторонник сворачивания программы скупки активов, а также низких и отрицательных процентных ставок заместитель губернатора Банка Японии Масаеси Амамии, причем именно он разрабатывал меры стимулирования, которые использовал японский ЦБ

Любитель классической музыки, который недавно увлекся русскими композиторами, Амамия «хорошо играет на фортепиано, гитаре и флейте», сказал человек, знающий его на протяжении десятилетий.

В отличие от многих предыдущих лидеров центрального банка, которые придерживались академического подхода к политике, Амамия просто «пытается создать что-то новое», рассказал источник.

Последнее создание центрального банкира, механизм для сворачивания большей части его предыдущей работы, находится в стадии разработки почти год.

Интервью Reuters с дюжиной людей, знакомых с мышлением банка, впервые показали, что в этом году японский ЦБ планирует повысить ставки два раза.

Как писали «Вести. Экономика», Банк Японии анонсировал более гибкий способ скупки облигаций на рынке. Реакция рынка оказалась достаточно бурной.

По окончанию двухдневного заседания Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне минус 0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций — в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами на сумму 80 трлн иен.

Кроме того, было заявлено о намерении банка сохранять крайне низкий уровень процентных ставок на протяжении долгого времени.

Банк Японии оставил оценку экономики без изменений и сохранил годовой объем покупок ETF на уровне 6 трлн иен.