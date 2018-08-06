ЦБ Китая повысил требования к резервам по фьючерсам на юань до 20%

Фото: Peter Trebitsch/EPA Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Народный банк Китая объявил о повышении нормы обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦБ Китая, опубликованном в пятницу, 3 августа. Как отмечается, новые требования вступают в силу с 6 августа.

В ЦБ Китая рассчитывают, что данные меры повысят затратность спекулятивных операций на валютном рынке, отмечая, что в последнее время валютные курсы демонстрируют серьезную волатильность из-за обострения торговых споров.

До объявления о данном решении в пятницу, 3 августа, котировки пары доллар/юань в моменте снижались до своего минимального уровня с мая 2017 года — 6,89 юаня за доллар. После объявления о повышении норм резервирования котировки снизились до 6,8319 юаней за доллар. В понедельник, 6 августа, на фоне решения ЦБ КНР, а также укрепления котировок американской валюты курс снизился до отметки 6,809 юаней за доллар.