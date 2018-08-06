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ЦБ Китая повысил требования к резервам по фьючерсам на юань до 20%
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ЦБ Китая повысил требования к резервам по фьючерсам на юань до 20% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Peter Trebitsch/EPA  Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Народный банк Китая объявил о повышении нормы обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦБ Китая, опубликованном в пятницу, 3 августа. Как отмечается, новые требования вступают в силу с 6 августа.
В ЦБ Китая рассчитывают, что данные меры повысят затратность спекулятивных операций на валютном рынке, отмечая, что в последнее время валютные курсы демонстрируют серьезную волатильность из-за обострения торговых споров.
До объявления о данном решении в пятницу, 3 августа, котировки пары доллар/юань в моменте снижались до своего минимального уровня с мая 2017 года — 6,89 юаня за доллар. После объявления о повышении норм резервирования котировки снизились до 6,8319 юаней за доллар. В понедельник, 6 августа, на фоне решения ЦБ КНР, а также укрепления котировок американской валюты курс снизился до отметки 6,809 юаней за доллар.
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