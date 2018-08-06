Продажи машин в России растут 15 месяцев подряд 

С начала года рынок вырос на 17%. За это время продали почти миллион автомобилей, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. В июле этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года было продано на 11% машин больше.
Правда, если сравнивать с июнем, то июльские показатели на 8% упали, но это не столь существенно, говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
Дмитрий Чумаков гендиректор Vector Market Research «Более значимым показателем является то, что рынок растет уже на протяжении достаточно длительного периода. Скачок в июле не формирует каких-то ожиданий касательно снижения автомобильного рынка в последующие месяцы текущего года, поскольку в этом году июль оказался достаточно жарким, многие уехали в отпуска традиционно в июле или начале августа, когда погода достаточно хорошая, и продажи автомобилей снижаются. В целом тренд по восстановлению автомобильного рынка достаточно устойчивый, и, что крайне интересно, продолжается тенденция в текущем году, как и в 2017-м: основной рост отмечается в массовом сегменте автомобилей, что говорит о том, что происходит определенное восстановление покупательской активности, рост потребительской уверенности у представителей среднего класса».
Самыми продаваемыми автомобилями июля стали машины Lada. На втором месте по популярности у российских покупателей — Kia. Затем идут Hyundai и Renault. Замыкает пятерку лидеров Toyota.