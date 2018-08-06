Продажи машин в России растут 15 месяцев подряд

С начала года рынок вырос на 17%. За это время продали почти миллион автомобилей, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. В июле этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года было продано на 11% машин больше.

Правда, если сравнивать с июнем, то июльские показатели на 8% упали, но это не столь существенно, говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

Дмитрий Чумаков гендиректор Vector Market Research «Более значимым показателем является то, что рынок растет уже на протяжении достаточно длительного периода. Скачок в июле не формирует каких-то ожиданий касательно снижения автомобильного рынка в последующие месяцы текущего года, поскольку в этом году июль оказался достаточно жарким, многие уехали в отпуска традиционно в июле или начале августа, когда погода достаточно хорошая, и продажи автомобилей снижаются. В целом тренд по восстановлению автомобильного рынка достаточно устойчивый, и, что крайне интересно, продолжается тенденция в текущем году, как и в 2017-м: основной рост отмечается в массовом сегменте автомобилей, что говорит о том, что происходит определенное восстановление покупательской активности, рост потребительской уверенности у представителей среднего класса».