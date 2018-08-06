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Путин подписал закон об установлении цен в рублях в морских портах РФ
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Путин подписал закон об установлении цен в рублях в морских портах РФ 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Поправки допускают установление тарифов, расценок, ставок в иностранной валюте или условных денежных единицах только в случаях, определенных федеральным законом. Закон призван оградить российские юридические лица от значительного роста стоимости в морских портах из-за колебаний курса национальной валюты.
Документ устанавливает переходный период до 1 января 2025 года для российских юридических лиц, имеющих на 1 января 2018-го обязательства в иностранной валюте для инвестиций в развитие инфраструктуры морских портов.
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