Путин подписал закон об установлении цен в рублях в морских портах РФ

Поправки допускают установление тарифов, расценок, ставок в иностранной валюте или условных денежных единицах только в случаях, определенных федеральным законом. Закон призван оградить российские юридические лица от значительного роста стоимости в морских портах из-за колебаний курса национальной валюты.

Документ устанавливает переходный период до 1 января 2025 года для российских юридических лиц, имеющих на 1 января 2018-го обязательства в иностранной валюте для инвестиций в развитие инфраструктуры морских портов.