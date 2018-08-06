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Ростов стал первым по количеству контрафактных сигарет в России
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Ростов стал первым по количеству контрафактных сигарет в России 

Деловое сообщество 38 минут назад
«Был проведен мониторинг. В результате было выявлено 69 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции, возбуждено семь уголовных дел, изъято из оборота 183 тысяч пачек сигарет» — директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.
Доля нелегальной продукции на рынке выросла на 3,1%, а доля контрафактных сигарет на Ростовском рынке увеличилась на 6%.
Только за 2017 год Ростовской таможни совместно с УФСБ России по Ростовской области удалось ликвидировать более 40 тонн нелегальных табачных изделий
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