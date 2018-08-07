Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО в I полугодии снизилась в 3 раза

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль «Юнипро», приходящаяся на акционеров компании, по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась в три раза и составила 8,182 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

EBITDA «Юнипро» по МСФО в первом полугодии снизилась в 2,4 раза и составила 13,58 миллиарда рублей. Выручка компании снизилась незначительно — до 37,595 миллиарда рублей.

"Юнипро" осуществляет производство и продажу электрической энергии и мощности и тепловой энергии, а также обеспечивает поставки тепла. В состав компании входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС.