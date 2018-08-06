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«Лоукостер» РЖД привлек внимание СМИ
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«Лоукостер» РЖД привлек внимание СМИ 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: BFM.RU
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 3 954 502 публикации СМИ за период с 30 июля по 5 августа 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу стала компания РЖД. «Федеральная пассажирская компания», дочерняя организация «Российских железных дорог», планирует представить новый класс перевозок — «экономбюджет». Предложение о запуске лоукостера «дочка» РЖД опубликовала в своей отчетности за минувший год.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у Apple. СМИ сообщали, что рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долларов, об этом свидетельствовали данные биржи Nasdaq.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
46 662,7  Apple
40 073,4  Сбербанк
38 188,5  Samsung Electronics
21 710,9  21 423,1  «Яндекс»
20 745,7  «Ростелеком»
20 118,2  «Роснефть»
19 799,9  «Газпром»
19 504,2  Google
18 338,4  Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Илон Маск. Основатель Tesla во время конференц-колла с инвесторами заявил, что компания рассчитывает выйти на прибыль уже в следующем квартале, в том числе увеличив производство электромобилей Model 3. После выступления Маска перед инвесторами акции Tesla на внебиржевых торгах выросли более чем на 9%.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Алексея Мордашова. Совокупное состояние 24 российских долларовых миллиардеров в Bloomberg Billionaires Index с января выросло на 13 956 млрд долларов. По данным составителей рейтинга, самый богатый — глава «Северстали» Алексей Мордашов.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Илон Маск SpaceX
8 511,2  Дмитрий Рогозин «Роскосмос»
6 668,1  Олег Белозеров РЖД  5 514,1  Олег Дерипаска предприниматель
5 364,5  Сергей Чемезов «Ростех»
4 433,2  Алексей Мордашов «Северсталь»
3 560,2  Роман Абрамович Millhouse Capital
3 452,1  Виктор Вексельберг «Ренова»
2 498,1  Игорь Сечин «Роснефть»
2 421,1  Леонид Михельсон «Новатэк»
2 392,3
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