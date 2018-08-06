«Лоукостер» РЖД привлек внимание СМИ

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 3 954 502 публикации СМИ за период с 30 июля по 5 августа 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу стала компания РЖД . « Федеральная пассажирская компания », дочерняя организация «Российских железных дорог», планирует представить новый класс перевозок — «экономбюджет». Предложение о запуске лоукостера «дочка» РЖД опубликовала в своей отчетности за минувший год.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у Apple . СМИ сообщали, что рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долларов, об этом свидетельствовали данные биржи Nasdaq.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

46 662,7 Apple

20 745,7 «Ростелеком»

18 338,4 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу стал Илон Маск . Основатель Tesla во время конференц-колла с инвесторами заявил, что компания рассчитывает выйти на прибыль уже в следующем квартале, в том числе увеличив производство электромобилей Model 3. После выступления Маска перед инвесторами акции Tesla на внебиржевых торгах выросли более чем на 9%.

Самое заметное перемещение в рейтинге у Алексея Мордашова . Совокупное состояние 24 российских долларовых миллиардеров в Bloomberg Billionaires Index с января выросло на 13 956 млрд долларов. По данным составителей рейтинга, самый богатый — глава «Северстали» Алексей Мордашов.

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

4 433,2 Алексей Мордашов «Северсталь»

2 392,3