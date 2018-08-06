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В Подмосковье полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»
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В Подмосковье полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
В рамках Всероссийской субботы донора сотрудники МУ МВД России «Ногинское» приняли участие в акции «Доноры в погонах».
В мероприятии приняли участие 17 сотрудников различных подразделений МУ МВД. Полицейские, а также жители города, пришли на станцию переливания крови и в соответствии с общепринятыми правилами перед началом процедуры прошли медицинское обследование.
Полицейские уверены, что акция «Доноры в погонах» поможет большому количеству людей и спасет не одну человеческую жизнь.
Данное мероприятие проводится уже не первый раз и стало доброй традицией для МУ МВД.
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