В Подмосковье полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах» 

В рамках Всероссийской субботы донора сотрудники МУ МВД России «Ногинское» приняли участие в акции «Доноры в погонах».
В мероприятии приняли участие 17 сотрудников различных подразделений МУ МВД. Полицейские, а также жители города, пришли на станцию переливания крови и в соответствии с общепринятыми правилами перед началом процедуры прошли медицинское обследование.
Полицейские уверены, что акция «Доноры в погонах» поможет большому количеству людей и спасет не одну человеческую жизнь.
Данное мероприятие проводится уже не первый раз и стало доброй традицией для МУ МВД.