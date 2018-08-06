Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле вырос на 11,9%

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле 2018 года увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,671 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 120,671 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 11,9%", — говорится в сообщении.

В июле 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья остался на уровне объема июня 2018 года и составил 18,115 миллиарда долларов.