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Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле вырос на 11,9%
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Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле вырос на 11,9% 

Прайм 9 часов назад
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле 2018 года увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,671 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 120,671 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 11,9%", — говорится в сообщении.
В июле 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья остался на уровне объема июня 2018 года и составил 18,115 миллиарда долларов.
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