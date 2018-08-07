Профицит торгового баланса РФ в I полугодии вырос на 46,3%

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне 2018 года выросло на 46,3%, или на 31 миллиард долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 98 миллиардов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в первом полугодии достиг 214,3 миллиарда долларов, увеличившись на 26,5% в годовом выражении; импорт вырос на 13,6%, до 116,3 миллиарда долларов. По данным таможенной статистики, в январе-июне внешнеторговый оборот России составил 330,6 миллиарда долларов, что на 21,6% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-июне 2017 года — 62,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,6% (годом ранее — 66,9%), в страны СНГ — 37,6% (33,9%).

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июне составила 10,6% (в январе-июне 2017 года — 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,3% (9,6%), в страны СНГ — 12,8% (12%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование и остался на прежнем уровне прошлого года — 46,9%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров, как и в прошлом году, составила 50,2%, из стран СНГ — 20,6% (22%). Стоимостный объем ввоза этой продукции возрос на 13,3% в годовом выражении, в том числе электрического оборудования — на 21,7%, инструментов и оптических аппаратов — на 13,2%, механического оборудования — на 9,3%. Физический объем импорта легковых автомобилей вырос на 22,6%, а грузовых автомобилей — снизился на 8,6%.