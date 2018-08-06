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Вологжане рассылают по миру открытки с портретом Владимира Тендрякова
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Вологжане рассылают по миру открытки с портретом Владимира Тендрякова 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
Открытки с портретом Владимира Тендрякова, цитатами из его произведений, обложками отправляются из Вологды по миру. Акцию проводит Юношеский центр областной библиотеки.
Акция «#ВладимирТендряков2018_перезагрузка» посвящена 95-летию прозаика. Юбилей будут отмечать в России 5 декабря. В преддверии этой даты с творчеством известного вологжанина знакомят всех желающих.
Чтобы получить открытку имени Тендрякова, нужно подписаться на группу «Библиогурман» в социальной сети, написать администратору сообщества о желании получить карточку и свой почтовый адрес с индексом.
Получатели открыток автоматически становятся участниками конкурса хэштегов. Для этого фотографию открытки до 15 ноября нужно разместить в любой социальной сети с хештегом #ВладимирТендряков2018_перезагрузка. Победителей назовут в день рождения писателя.
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