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Золото дешевеет на фиксации инвесторами прибыли
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Золото дешевеет на фиксации инвесторами прибыли 

Прайм 8 часов назад
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Цена золота снижается в понедельник на фиксации инвесторами прибыли после роста на новостях об обострении торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 4 доллара, или на 0,34%, до 1219 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,76% — до 15,34 доллара за унцию.
"Золото, являясь традиционным защитным активом, начало в пятницу получать поддержку на фоне эскалации торговых войн. Сегодня цены на золото снизились… на фоне фиксации прибыли. По всей видимости, сегодня в центре внимания будет напряженность в торговых отношениях", — говорится в обзоре аналитика "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе.
В пятницу министерство коммерции КНР сообщило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов. Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.
Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
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