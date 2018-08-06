В России снизились цены на бензин

Росстат заявил о первом снижении цен на бензин за год. Согласно отчету статистиков, в июле за месяц стоимость автомобильного топлива уменьшилась на 0,2%. В то же время специалисты отмечают рост цен на газомоторное топливо.

— Четвёртый месяц подряд среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5,2%. При этом цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%, — говорится в пресс-релизе.

Однако если брать за расчетный период начало года, то отмечается рост на 9,2%. В сравнении с июлем прошлого года увеличение составило 11,8%.

Напомним, в мае «Башнефть» шесть раз за месяц поднимала цены на своих заправках. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объясняла постоянный рост стоимости бензина повышением цен на нефть. По ее словам, международные цены и акцизы повлияли на рост стоимости автомобильного топлива.

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