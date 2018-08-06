Кабмин сможет тормозить рост цен на топливо

Документ с поправками в закон о таможенном регулировании подписал президент Владимир Путин , сегодня закон публикует "Российская газета" . Он шел в одном «пакете» с завершением налогового маневра в нефтегазовой отрасли, который предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин и рост налога на добычу полезных ископаемых.

С 1 августа этого года у правительства уже появилось право экстренно вводить пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов в размере до 90 процентов от ставки пошлины на нефть. Новый закон это право продлевает на чуть других условиях: с 2019 года кабмин сможет вводить пошлину на экспорт топлива в размере до 60 процентов от ставки пошлины на нефть. Условие принятия таких мер — резкий рост нефтяных котировок на мировом рынке (более 15 процентов за месяц).

Рост цен на нефть ведет к удорожанию сырья для переработки, что, в свою очередь, влияет и на конечную цену на АЗС. Резко повышая пошлину на экспорт, правительство будет снижать доходность для компаний от экспортных поставок, тем самым опосредованно ограничивая рост розничных цен и сохраняя привлекательность поставок на внутренний рынок.

В итоге такие меры должны привести к более стабильным ценам на топливо на внутреннем рынке, причем как в оптовом звене, так и в розничном.