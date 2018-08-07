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Эксперты назвали самый жесткий удар по российской экономике
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Эксперты назвали самый жесткий удар по российской экономике 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Аналитики британского банка Barclays оценили новый пакет санкций, который готовят американские власти против России. По их мнению, наиболее опасным вариантом окажутся меры в отношении российских государственных банков. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно текущей редакции закона, которая пока находится на стадии рассмотрения, санкции могут затронуть «один или несколько финансовых институтов России». Ими могут стать, например, госбанки: Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Документ о новых антироссийских санкциях был представлен в сенате США 2 августа. Американские законодатели назвали его «сокрушительным», а сами ограничения вводятся из-за якобы вмешательства России в выборы в США.
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