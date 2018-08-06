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Рубль останется в диапазоне 60-65, как минимум, до сентября
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Рубль останется в диапазоне 60-65, как минимум, до сентября 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Европейские биржевые площадки в понедельник закрылись разнонаправленно на фоне отчетностей банков и нарастающего торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Акции банковской группы HSBC потеряли 1% из-за информации о росте инвестиций и резервирования $765 млн под продажу американских ипотечных бумаг, бумаги итальянского банка BPM упали на 5,95% после опубликованного отчета, согласно которому прибыль кредитной организации не дотянула до прогнозов экспертов.
Немецкий индекс DAX снизился на 0,14%, французский CAC40 потерял 0,03%, британский FTSE прибавил 0,06%.
Американские биржевые индексы открыли торговую сессию разнонаправленно. Акции инвесткомпании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету растут порядка 3,7% благодаря хорошим результатам за второй квартал. В настоящий момент Berkshire Hathaway накопила почти $110 млрд кэша на своем балансе.
Заокеанские индексы продолжают карабкаться по «стене страха» поддерживаемые квартальными результатами корпораций, игнорируя нарастающее торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином-в конце прошлой недели власти Китая сообщили, что подготовили список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых Пекин готов ввести пошлины в ответ на планируемые Трампом торговые ограничения.
Российский рынок сегодня завершил торги разнонаправленно. Рублевый индикатор МосБиржи прибавил 0,08%, закрывшись на отметке 2299,88 пунктов. В аутсайдерах выступили бумаги Аэрофлота (-3,22%) и МосЭнерго (-1,38%), в лидерах роста акции Мечела (+2,43%) и ММК (+1,88%). Фьючерс на индекс РТС потерял 0,3%. В текущей ситуации локальная поддержка в инструменте находится на уровне 113000 и основная на 112000. Сопротивления расположены на отметках 115300 и 116400 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ
Сегодня цены на эталонный сорт Brent торгуются вблизи уровня $74, на фоне вышедших данных от от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на две единицы и информации об уменьшении добычи нефти Саудовской Аравией в июле порядка 200 тысяч баррелей в сутки.
В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,60, сопротивления расположены на $73,55 и $74,55.
РУБЛЬ Сегодня российская валюта торгуется над отметкой 63,50 по отношению к американскому доллару.
По сообщению Минфина, ведомство с 7 августа по 6 сентября направит на валютные операции 383,2 миллиарда рублей. Таким образом благодаря бюджетному правилу, рубль продолжит находиться в диапазоне 60-65 как минимум до середины сентября текущего года.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»
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