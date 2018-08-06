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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,35%
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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,35% 

Investing.com Россия 7 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, сырья и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,35%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 4,240 п. (4,72%), закрывшись на отметке в 94,140. Котировки Sofina (BR:SOF) выросли на 1,40 п. (0,89%), завершив торги на уровне 158,80. Бумаги Etablissementen Fr Colruyt NV (BR:COLR) выросли в цене на 0,28 п. (0,54%), закрывшись на отметке 51,70.
Лидерами падения стали акции bpost NV (BR:BPOST), цена которых упала на 0,41 п. (3,08%), завершив сессию на отметке 12,91. Акции Telenet Group Holding NV (BR:TNET) поднялись на 0,68 п. (1,52%), закрывшись на уровне 44,06, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,188 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 12,672.
На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (40), а котировки 20 акций практически не изменились.
Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, повысившись на 0,89%, 1,40 п., и завершили торги на отметке 158,80.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,37%, или 4,50, достигнув отметки $1.218,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,75%, или 1,20, до $69,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,19%, или 0,87, до отметки $74,08 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,07% до 1,1560, а котировки EUR/GBP повысились на 0,39%, достигнув отметки 0,8932.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 95,16.
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