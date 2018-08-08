Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,08%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов телекоммуникаций, недвижимости и финансов и инвестиций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах производителей товаров массового потребления, страхования и услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General снизился на 0,08%, индекс ADX General вырос на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN), которые подорожали на 0,030 п. (4,58%), закрывшись на отметке в 0,685. Котировки Damac Properties Dubai Co PSC (DU:DAMAC) выросли на 0,060 п. (2,73%), завершив торги на уровне 2,260. Бумаги Emaar Development PJSC (DU:EMAARDEV) выросли в цене на 0,090 п. (1,71%), закрывшись на отметке 5,340.

Лидерами падения стали акции Drake&scull (DU:DSI), цена которых упала на 0,061 п. (9,92%), завершив сессию на отметке 0,554. Акции Deyaar (DU:DEYR) поднялись на 0,024 п. (5,81%), закрывшись на уровне 0,389, а Amlak Finance PJSC (DU:AMLK) снизились в цене на 0,025 п. (3,49%) и завершили торги на отметке 0,692.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Union Natl Bk (AD:UNB), которые подорожали на 2,78% до отметки 3,700, Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые набрали 2,56%, закрывшись на уровне 1,200, а также акции Dana Gas (AD:DANA), которые повысились на 1,83%, завершив сессию на отметке 1,110.

Лидерами падения стали акции Nat Bk Qaiwain (AD:NBQ), которые снизились в цене на 9,96%, закрывшись на отметке 2,44. Акции компании Gulf Cement Co (AD:GCEM) потеряли 6,93% и завершили сессию на уровне 0,9400. Котировки Rak Cement Co (AD:RKCC) снизились в цене на 6,33% до отметки 0,740.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (21) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 5 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подешевели, 9 выросли, a 7 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Drake&scull (DU:DSI) упали до исторического минимума, упав на 9,92%, 0,061 п., и завершили торги на отметке 0,554. Котировки акций Deyaar (DU:DEYR) упали до минимума, упав на 5,81%, 0,024 п., и завершили торги на отметке 0,389. Котировки акций Amlak Finance PJSC (DU:AMLK) упали до исторического минимума, упав на 3,49%, 0,025 п., и завершили торги на отметке 0,692. Котировки акций Nat Bk Qaiwain (AD:NBQ) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 9,96%, 0,27 п., и завершили торги на отметке 2,44.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,52%, или 0,36, достигнув отметки $68,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,28%, или 0,21, до $74,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.218,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,03%, достигнув отметки 4,2592.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 95,09.